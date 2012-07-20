Кабмин намерен провести спецзаседание по безопасности дорожного движения

Кабинет министров намерен провести специальное заседание, посвященное вопросам безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с представителями общественных организаций в сфере безопасности дорожного движения.

«Все замечания (по повышению безопасности на дорогах – УНИАН) зафиксированы. Все это можно сделать. Первое: в виде серьезной программы, в которой четко будут расписаны мероприятия, ответственные, ресурсы. Что-то можно сделать уже сейчас в виде поручений правительства, и то предложение, которое я уже высказал - в ближайшее время провести заседание правительства, на котором все эти организации и органы, отвечающие за безопасность, определят, кто же все-таки целевой или головной», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что для подготовки такого заседания необходимо создать рабочую группу, которая подготовит необходимые предложения по повышению безопасности дорожного движения.

Также Н.Азаров выразил обеспокоенность катастрофическим падением культуры поведения на дорогах со стороны всех участников дорожного движения.

По его мнению, ситуация осложняется постоянным ростом числа автомобилей в Украине. По его данным, на дорогах каждый год появляется около 300 тысяч новых автомобилей, и их количество не уменьшается, так как старые автомобили также ездят по дорогам. «У нас нет кладбищ старых автомобилей», - подчеркнул Н.Азаров.

Также он отметил, что одним из способов повышения безопасности на дорогах является строительство новых качественных магистралей.

Н.Азаров также заявил о высокой смертности на дорогах в Украине в сравнении с другими странами.