УЗ отмечает рост повреждений грузовых вагонов из-за нарушения технологий погрузки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отмечает увеличение количества повреждений вагонов из-за небрежного отношения грузоотправителей и нарушения технологий выгрузки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, по данным Приднепровской железной дороги (ПЖД), за 6 месяцев 2012 года на ПЖД выявили 608 поврежденных грузовых вагонов, в то время как годом ранее — 553 вагона.

В первом полугодии 2012 года от повреждения вагонов ущерб ПЖД вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 2,652 млн грн.

Наибольшее количество поврежденных вагонов (599, или 99%) выявлены на промышленных предприятиях и в портах. В частности, на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с начала года повредили 266 вагонов на сумму более 2 млн грн, ОАО «Интерпайп НТЗ» - 65 вагонов (125,5 тыс. грн), ОАО «ДМКД» - 17 вагонов (2,5 тыс. грн), ОАО «Баглейкокс» - 12 вагонов (2,3 тыс. грн).

В портах за 6 месяцев 2012 года были повреждены 66 вагонов на сумму 42,6 тыс. грн. В частности, в Керченском морском торговом порту повредили 34 вагона, в Бердянском порту - 18 вагонов, в Феодосийском и Севастопольском - соответственно 12 и 2 вагона.

При этом виновники повреждения вагонов возместили железной дороге 2,34 млн грн.

Справка УНИАН. Ремонт одного полувагона в условиях депо в среднем обходится в 47-53 тыс. грн, или около 1/8 стоимости нового полувагона.

Вагоноремонтные депо ПЖД, которые являются базовыми для ремонта полувагонов украинских железных дорог, за 6 месяцев 2012 года отремонтировали 4077 грузовых полувагонов.

Всего государственные предприятия, на баланс которых переданы полувагоны железных дорог Украины, за 6 месяцев 2012 года плановыми видами ремонта (деповским и капитальным) отремонтировали 9369 полувагонов.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, грузовые железнодорожные перевозки осуществляют 32 тыс. полувагонов, принадлежащих отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.