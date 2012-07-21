ТВі выключили из кабельной сети в 11 городах

Пресс-служба ТВі заявляет, что оператор кабельного телевидения «Триолан» без всяких предупреждений прекратил трансляцию телеканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, таким образом, ТВі теперь не могут смотреть жители 11 городов Украины: Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луганска, Одессы, Полтавы, Симферополя, Сум, Харькова и Чугуева.

Пресс-служба отмечает, что телеканал обратился к диспетчерам с просьбой объяснить ситуацию и сообщить о причинах отключения. Сначала получили ответ:«Этого канала больше не будет!», а затем им объяснили, что речь идет о «технической неисправности».

ТВі обращает внимание, что отключение всей сети телеканала - это крайне неожиданный для них шаг партнеров и потеря около 200 тысяч зрителей.

«Мы допускаем, что кабельщики боятся за свой бизнес, что связано с системным давлением на ТВі со стороны силовых структур», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против руководителя телеканала ТВі Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн налогов.

Н.Княжицкий утверждает, что суды по этому делу он уже выиграл и все налоги уплатил.

Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.