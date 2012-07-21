Microsoft впервые за 26 лет потерпела квартальные убытки

Компания Microsoft потерпела квартальные убытки на сумму около 500 миллионов долларов, сообщает «Немецкая волна».

Это происходит впервые с 1986 года, когда корпорация стала акционерным обществом открытого типа.

Microsoft объясняет потери неудачным приобретением агентства интернет-рекламы aQuantive 2007 года. Соглашение обошлась фирме в 6,3 миллиарда долларов.

Покупка стала частью неудачной политики компании по инвестированию в интернет-сектор. О планируемом вычете этой суммы из доходов четвертого квартала Microsoft объявила 2 июля.

В свое время это приобретение стало одним из самых масштабных за всю историю компании. Таким образом, руководители Microsoft надеялись улучшить позиции на рынке интернет-рекламы, потеснив Google. Однако этот шаг в итоге не оправдал ожиданий.

Сейчас свои основные надежды на исправление убыточной тенденции менеджмент Microsoft связывает с выходом операционной системы Windows 8, запланированной на октябрь. Ожидается, что новая версия Windows несет наиболее радикальных изменений в дизайне ОС от Microsoft с момента выхода Windows 95. Новая ОС будет ориентирована, прежде всего, на потребности и требования «планшетников».

Сообщается, что некоторые пользователи даже отложили приобретение новой техники и программного обеспечения, чтобы дождаться выхода новой операционной системы. Тем не менее, аналитики технологического рынка ожидают лишь умеренного успеха нового детища гиганта программного обеспечения.

На этом фоне абсолютным успехом выглядит квартальный отчет от компаний IBM и Google, которые могут наслаждаться итогами последнего периода. В частности, Google, согласно обнародованным данным, заработал в течение последнего квартала более 2,8 миллиарда долларов, на 35% больше, чем в прошлом. Аналитики связывают этот успех с поглощением производителя мобильных телефонов и технологий Motorola.