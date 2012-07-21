В Одессе завершились украинско-американские учения «Си Бриз – 2012»

Завершились учения ВМС Украины и США с приглашением других стран «Си Бриз – 2012», которые проходили с 9 июля в Одессе и области.

Как передает корреспондент УНИАН, темой учений было проведение операции по безопасности на море.

Как сказал во время церемонии закрытия временно исполняющий обязанности командующего ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, «главным результатом учений стало качественное и безопасное проведение многонациональными силами всего комплекса запланированных мероприятий, высокая слаженность и взаимосовместимость штабов и тактических групп».

По словам вице-адмирала, учения стали главным международным мероприятием подготовки ВМС Украины в 2012 году, «когда наше государство активно реализует курс на европейскую интеграцию».

Как утверждает Ю.Ильин, украинские корабли и подразделения во время учений улучшили взаимосовместимость с кораблями и подразделениями других стран, что, по его мнению, дает возможность в дальнейшем двигаться вперед.

«То есть, мы в перспективе можем использовать подготовленные во время учений подразделения в многонациональных операциях», - отметил Ю.Ильин.

Содиректор учений, капитан первого ранга Джеймс Айкен во время выступления на церемонии закрытия отметил, что многонациональными силами проведена совместная работа, «которая в будущем будет способствовать проведению миротворческих и гуманитарных операций». Американский офицер поблагодарил местные органы власти, руководство Вооруженных сил Украины, силовые структуры за содействие в подготовке и проведении мероприятий.

В церемонии закрытия также принял участие первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, вице-адмирал Игорь Кабаненко, представители руководства Одесской облгосадминистрации, воинских формирований, дислоцирующихся в Одессе.