В Польше поезд опоздал на рекордные 9 часов

Варшава. Пассажирский поезд PLK Inercitу курсирующий из приграничного с Украиной Перемышля на польское побережье Балтийского моря в четверг прибыл в Щечин только через 25 часов вместо предусмотренного графиком 16 часов, сообщает в пятницу польский TVN24.

"Кто может объяснить, как это возможно?", - отмечали пассажиры, отправившие информацию об инциденте польскому телеканалу.

Представитель PLK Intercitу сообщила УНИАН, что не помнит, чтобы когда либо поезда опаздывали так сильно, заметив, что компания не ведет такой статистики.

Компания объяснила задержку инцидентами, которые возникли на пути движения состава.

"Поезд выехал на два час позже из-за того, что состав не смог прибыть ранее из-за аварии грузового поезда во вторник... позже на пути следования поезд сбил человека, что увеличило опоздание еще на 3 часа. Кроме этого, пришлось ехать объездом из-за аварии грузового поезда", - сказала Беата Чемерайда, слова которой наводит TVN24.

"Совпало очень много факторов. Этому поезду очень не повезло", - отметила она.

Представители компании управляющей польской железнодорожной инфраструктурой PKP PLK не смогли сразу уточнить УНИАН, является ли вчерашнее опоздание рекордом в истории железной дороги Польши.

По данным польских СМИ, во время недавнего урагана пронесшегося тремя польскими воеводствами (аналог областей) поезда из-за поврежденного железнодорожного оборудования ездили с опозданием до 6 часов.

Данные Администрации железнодорожного транспорта Польши (UTK) свидетельствует о том, что поезда пассажирских железнодорожных компаний, работающие в стране, в первом квартале текущего года в 94% случаев приезжали с опозданием, не превышающим 5 минут.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года компании улучшили пунктуальность на 4%.

Компании в первом квартале выполнили 392 тыс. ж/д пассажирских сообщений.

С опозданием от 5 минут до часа прибыли 21,6 тыс. поездов, от часа до двух - 1,1 тыс., а более двух часов - 380 поездов.

Еще 1,1 тыс. поездов не отправились за графиком.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 265 млн пассажиров, больше всего специализирующая на региональных перевозках Przewozy Regioаnalne (41,5% рынка) i PKP Intercity (14%).