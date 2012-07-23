В Одесском порту разгрузили седьмой поезд Hyundai из десяти заказанных Украиной

В воскресенье в Одесском морском торговом порту сняли с борта теплохода «Blue Sea» седьмой скоростной поезд корейского производства Hyundai, заказанный Украиной в рамках проекта внедрения ускоренного железнодорожного движения по контракту с компанией Hyundai Corporation от 16 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение июля-августа в порту ожидают поступления еще трех составов корейских поездов, которые будут использованы, согласно этому проекту, для обеспечения до конца года скоростного железнодорожного сообщения между Киевом-Одессой и Киевом-Днепропетровском.

Как сообщал УНИАН, предыдущие пятый и шестой составы поездов «Хюндай» прибыли в Украину в первой декаде мая.

Справка УНИАН. Финансирование поставок двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци». В частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.