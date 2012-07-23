Транспортная милиция задержала хулигана, который бил окна в «Украинском экспрессе»

Сотрудники отдела транспортной милиции на ст. Ясиноватая Донецкой железной дороги (ЛДЛ) в ходе оперативных мероприятий задержали несовершеннолетнего гражданина 2000 года рождения, который 20 июля 2012 в 17 часов 15 минут на перегоне Скотовата - Петрунько разбил стекло в одном из вагонов поезда № 154 «Украинский экспресс» сообщением «Донецк - Киев».

Как говорится в сообщении ДЖД, по факту проводится проверка по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правонарушителям грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, содержание под стражей до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

За преступления, совершенные несовершеннолетними, ответственность несут родители.

С целью предупреждения подобных случаев по ходу следования дневных экспрессов осуществляется патрулирование сотрудниками военизированной охраны и транспортной милиции.

Кроме того, на участках следования поезда планируется установка камер наружного видеонаблюдения.

Напомним, в результате инцидента 20 июля, когда в поезде «Украинский экспресс» было разбито окно, пассажиры не пострадали.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 20 тыс. грн.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным догам Украины с 27 мая 2012 года. До конца года по железным дорогам между Львовом, Киевом, Харьковом и Донецком будут курсировать 10 таких составов.

В «Украинских экспрессах» 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов.