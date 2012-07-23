Сокращен перечень документов для участия в конкурсе на перевозку пассажиров

С 22 июля 2012 года вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 46 Закона Украины “Об автомобильном транспорте” (относительно перевозчиков-претендентов)", которым сокращается перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на перевозку пассажиров.

Согласно закону, для участия в конкурсе на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования автомобильный перевозчик подает конкурсному комитету такие документы: заявление претендента установленного образца с указанием автобусного маршрута общего пользования, на котором собирается работать претендент; нотариально заверенную копию лицензии на право предоставления услуг по перевозке пассажиров и копии лицензионных карточек на автобусы, которые будут использоваться на автобусном маршруте; сведения о дополнительных условиях обслуживания маршрута; документ, который подтверждает внесение платы за участие в конкурсе.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не менее чем за девять дней до даты проведения конкурса обеспечивают информирование соответствующих подразделений Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины о перевозчиках-претендентах, которые подали документы на конкурс.

В соответствии с законом, порядок информирования утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере транспорта, по согласованию с МВД.

Во время определения победителя конкурса в случае равных предложений претендентов преимущество предоставляется перевозчикам, которые представили в конкурсный комитет сертификат соответствия услуг по перевозке пассажиров на автобусах лицензионным условиям, а для междугородных и международных автобусных маршрутов - также и свидетельство соответствия автобуса параметрам комфортности.

В законе отмечается, что финансирование проведения конкурса осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления за счет средств, внесенных претендентами в качестве платы за участие в конкурсе, а также за счет собственных средств.

Если конкурс не состоялся или победитель не был определен, претендентам возвращают плату за участие в конкурсе, а расходы на подготовку конкурса относят на счет органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.