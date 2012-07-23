ЮЖД отменила тендер на привлечение кредита на 350 млн долл.

Южная железная дорога отменила тендер на привлечение долгосрочного кредита сроком на 3 года на 350 млн долларов.

Как сообщается на сайте госзакупок, тендер должен был состоятся 19 марта 2012 года и был отменен, поскольку на на торги было подано меньше двух предложений.

Напомним, ЮЖД отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.