ЛЖД во ІІ квартале увеличила чистую прибыль на 88%

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) во втором квартале 2012 года увеличило чистую прибыль на 88,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 139,285 млн грн.

Об этом ЛЖД сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Напомним, по итогам первого квартала 2012 года ЛЖД увеличила чистую прибыль в 8 раз — до 87,17 млн грн.

В январе 2012 года ЛЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 75 млн долларов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций. Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн тонн.