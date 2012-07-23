ПЖД отменила тендер на привлечение 80 млн долларов кредита

Приднепровская железная дорога отменила тендер на привлечение долгосрочного кредита сроком на 3 года на 80 млн долларов.

Как сообщается на сайте госзакупок, раскрытие тендерных предложений было запланировано на 31 мая 2012 года. Тендер был отменен, так как на торги было подано меньше двух предложений.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.