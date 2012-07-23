Во Львове перевернулся автобус, травмированы 7 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня в 6.46 в МЧС поступило сообщение, что во Львове на ул. Сыхивской, 1 перевернулся автобус «Эталон». По предварительным данным, инцидент произошел в результате технической неисправности.

На тот момент в автобусе находились 20 пассажиров. 7 человек были травмированы, 6 из них госпитализированы в 8-ю городскую клиническую больницу.