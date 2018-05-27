Разведка ЕВРО: зарубежные авиакомпании прощупывают Украину

Госавиаслужба на днях порадовала: в первом полугодии 2012 года в Украину зашли 5 новых авиакомпаний, а пассажирские авиаперевозки за 6 месяцев выросли примерно на 11% - до почти 3,5 млн пассажиров. Такой «прорыв» стал возможен во многом благодаря проведению Евро-2012, впрочем факт остается фактом — украинцы стали летать больше. Особенно - за рубеж на самолетах иностранных авиакомпаний.

Кто везет — на того и грузят

По данным Госавиаслужбы, в январе-июне 2012 года в украинском небе летали 40 украинских авиакомпаний, из них перевозкой пассажиров занимались 29 авиаперевозчиков.

Перевозкой пассажиров регулярными рейсами на международных авиалиниях занимаются всего 9 авиакомпаний, на внутренних — 10.

При этом, ведомство отмечает, что 75% перевозок выполнили «монополисты» - МАУ и «АэроСвит». Такая доля двух авиакомпаний остается стабильной уже довольно продолжительное время. Как показала практика, процессы, происходящие в воздушном пространстве Украины, иностранных авиаперевозчиков не привлекают — в Украину начинают летать скорее по вынужденной необходимости и очень ограниченно, чем потому, что направление представляется выгодным.

Госавиаслужба официально сообщила, что в январе-июне 2012 года в Украину пришли 5 новых авиакомпаний — Hamburg Airways, Norwegian Air Shuttle, Euro Lot, Grozny Avia, Yamal Airlines.

Приход новых перевозчиков достаточно активный, но необходимо принимать во внимание их специфику. Так, например, в воздушном парке авиакомпании Grozny Avia — 4 самолета RA-42542 (модифицированный Як-42), средний возраст которых — более 24 лет. Компания летает по двум направлениям — из Грозного в Москву и из Грозного в Киев.

Основные направления маршрутов авикомпании Yamal Airlines связывают промышленные центры севера России (Новый Уренгой, Салехард, Надым, Новосибирск, Тюмень и другие) с Москвой и российскими же курортами (Геленджик, Анапа, Сочи). С недавнего времени в маршруты Yamal Airlines связывают Киев с российской Тюменью и Уфой, а львов — с Москвой. Флот компании составляеют 24 судна, втом числе 8 Bouing-737, 4 Airbus-320, 7 Bombardir, хотя еще в конце 2011 года Yamal Airlines эксплаутировал и Ту-134, и Як-40.

В то же время, европейские авиакомпании, которые бы засвидетельствовали, что Украину летать можно и нужно, заходят к нам с осторожностью.

Так польская Euro Lot связала Львов с польскими Краковом и Вроцлавом, и пока о планах увеличения маршрутов в Украину компания не заявляет. Немецкая авиакомпания Hamburg Airways, которая специализировалась на чартерных перевозках, с апреля начала выполнение регулярных рейсов из Гамбурга в Киев дважды в неделю. Бюджетные авиалинии из Осло Norwegian Air Shuttle пока связывают только Киев и Осло.

В то же время, массового захода в Украину европейских лоукостеров так и не произошло, несмотря готовность украинских властей предоставить им преференции и скидки на обслуживание в украинских аэропортах. Гражданам Украины Мининфраструктуры несколько раз сообщало о переговорах с испанскими, итальянскими и британскими бюджетными авиакомпаниями. Обещанный ирландский Ryanair тоже пока не включил украинские аэропорты в свою сеть.

Впрочем, власти были предусмотрительны и предупреждали, что препятствием для хорошего пассажиропотока является визовый режим. Мол, пока Европа не начнет пускать украинских граждан к себе, ожидать увеличения количества операторов на воздушных линиях не стоит. Определенный смысл в таком предупреждении, безусловно, присутствует, но власти забывают и о платежеспособном спросе, который формируют украинские пассажиры. По мнению экспертов, летать в Украину европейским авиаперевозчикам просто невыгодно. Достаточного для окупаемости маршрутов в Украину спроса со стороны европейцев нет, а украинцы позволить себе путешествия на самолетах не могут — на сегодня даже в отпуск за границу украинские граждане все больше отправляются на автобусах.

Аэропорты "раскатали" взлетные полосы

Под знаком Евро-2012 обновились и аэропорты, в первую очередь в городах, где проводились матчи. Современные навороты теперь можно будет использовать и для приема международных рейсов, и для более активного развития внутренних авиаперевозок.

Внутренние авиалинии на сегодня связывают между собой всего 13 городов Украины. Причем преимущественно направления идут в столицу — найти рейс, например, из Николаева во Львов невозможно. В тоже время, маршрутная сеть из украинских аэропортов за рубеж постоянно растет. Так за январь-июнь 2012 года только авиакомпании предложили пассажирам 8 новых маршрутов, впрочем, они — достаточно традиционные. Из Киева теперь можно долететь в Манчестер, Багдад, Караганду, Мурманск, Ростов на Дону и Сочи, Из Симферополя — в Санкт-Петербург, из Харькова — в Тель-Авив.

В то же время, можно ожидать, что после массированной подготовки к Евро-2012 украинские аэропорты все-таки привлекут иностранных перевозчиков. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что в первом полугодии 2012 года пассажиропоток вырос не только в принимающих игры чемпионата городах (Киев, Донецк, Харьков, Львов), но и в остальных крупных транспортных узлах Украины. Так, в частности, Международный аэропорт «Одесса» в январе-июне увеличил пассажиропоток на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 381,5 тыс. пассажиров. Международный аэропорт «Симферополь» увеличил пассажиропоток на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 370 тыс. пассажиров.

В аэропортах, принимавших игры чемпионата пассажиропоток в первом полугодии вырос куда более значительно - до нескольких раз. Впрочем, нужно помнить, что все эти аэропорты прошли серьезную реконструкцию, а некоторые, как например, аэропорт «Киев (Жуляны) фактически были отстроены заново. Поэтому продемонстрировать, насколько они могут быть востребованы, эти аэропорты смогут только начиная с июля 2012 года, то есть итоги, говорящие хоть о чем-нибудь, будут не ранее, чем к концу года.

Забавная статистика

По данным Госстата, в январе-июне украинские авиакомпании перевезли 3,46 млн пассажиров — на 10,6% больше, чем годом ранее. При этом на регулярных рейсах было перевезено 2,66 млн пассажиров — на 14,8% больше, чем в первом полугодии 2011 года.

Рост пассажирских авиаперевозок на международных линиях также составил 14,4%. впрочем, на внутренних — 15,12%. Всего на внутренних авиалиниях украинские авиакомпании в первом полугодии перевезли почти 560 тыс. пассажиров, в том числе — 540,8 тыс. регулярными рейсами. По сравнению, например, с объемом пассажирских перевозок железных дорог Украины, которые в январе-июне перевезли 214 млн пассажиров — результат авиаторов кажется мизерным. В то же время, если перейти от абсолютных показателей к относительным, прогресс налицо — железнодорожники в 1 полугодии увеличили пассажирские перевозки всего на 0,7%. Вывод напрашивается сам собой: более платежеспособные пассажиры авиатранспорта стали летать больше, а менее платежеспособные пассажиры, которые пользовались железной дорогой, количество путешествий не увеличили.

Средняя загрузка рейса на внутренних линиях составила 60% - на 0,4 пп больше, чем в первом полугодии прошлого года. А вот загрузка рейсов на международных линиях в первом полугодии выросла более существенно – на 3,6 пп и составила 71,4%.

В целом популярность пассажирского авиатранспорта наглядно демонстрируют кривые графика объемов пассажирских перевозок. Так начиная с «послекризисного» первого полугодия 2009, когда пассажирские авиаперевозки упали на 18%, до сегодняшнего дня перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями выросли на 56,3%. Перевозки на международных линиях за эти 3 года выросли на 65,2%, а на внутренних — всего на 21,8%.

В целом же все эти годы именно авиаперевозки пассажиров демонстрируют наивысшие показатели роста на фоне перевозок другими видами транспорта. Так, в первом полугодии 2010 года против аналогичного периода года 2009, рост пассажирских авиаперевозок составил 13,8% (перевезено 2,5 млн человек). Это притом, что перевозки другими видами транспорта тогда показали снижение на 1-10%. В первом полугодии уже 2011 года авиаперевозки пассажиров выросли на 23,9% (3,1 млн пас.) по сравнению с январем-июнем 2010 года. В первом полугодии с.г. динамика авиаперевозок пассажиров хоть и сократилась практически вдвое, однако все равно показатели демонстрируют увеличение на 10,6% (3,5 млн пас.). И это также наиболее существенный рост среди пассажироперевозок всеми прочими видами транспорта.

Как видим, приход новых зарубежных авиакомпаний, подготовка отечественных аэропортов и желание украинцев увеличить скорость собственной жизни во многом обусловили рост воздушных пассажироперевозок.

В ближайшее время на развитие пассажирских авиаперевозок будет влиять субъективный фактор: если участники процесса (авиакомпании, аэропорты, продавцы авиатоплива и прочие) примут психологически сложное решение ограничить свою норму прибыли, то на рынке появятся относительно недорогие авиаперелеты.

Впрочем, чтобы принять такое решение, участникам рынка нужно будет договориться. Учитывая историю их взаимоотношений, надеяться на такую договоренность по крайней мере наивно. Однако тут может сработать и экономический фактор — инвесторы, вложившие деньги в реконструкцию аэропортов, смогут вернуть свои вложения только если стоимость перелета снизится. Но и в этом случае инвесторам придется «уговаривать» поставщиков топлива и авиакомпании.

А чтобы такие «уговоры» завершились успешно, властям нужно будет выполнять данные в период подготовки к Евро-2012 обещания по снижению сборов и обязательных платежей.

Анна Левченко (УНИАН)