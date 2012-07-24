На ПЖД за 6 месяцев за нарушение правил перевозок уволены 44 работника

На Приднепровской железной дороге за 6 месяцев 2012 года за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа уволены 44 работника. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Во время проверок поездов формирования Приднепровской магистрали было выявлено 443 случая нарушения работниками поездных бригад правил перевозок пассажиров и багажа.

Кроме увольнений к нарушителям были применены другие меры наказания - 26 железнодорожников переведены на другую должность, 177 объявлен выговор, 77 - лишены премии.

По информации пресс-центра, с 26 декабря 2011 года на Приднепровской ж/д действует внутриведомственная «горячая» линия пассажирской службы, на которую может позвонить любой сотрудник депо или вокзала и сообщить о случаях злоупотребления служебным положением, коррупционных или противоправных действиях со стороны своего руководства, нарушении личных прав и интересов.

Справка. В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.