ЮЖД планирует привлечь кредит на 350 млн долл. у "Дочернего банка Сбербанка России"

Южная железная дорога (ЮЖД) намерена привлечь долгосрочный кредит сроком на 3 года на сумму 350 млн долларов у ПАО “Дочерний банк Сбербанка России”.

Как сообщается на сайте госзакупок, эффективная процентная ставка - 12%.

Дата акцепта - 18 июля, кредитный договор планируется подписать до 17 августа 2012 года.

Сообщается, что на торги было выставлено только одно предложение.

Напомним, ранее ЮЖД отменила тендер на привлечение долгосрочного кредита сроком на 3 года на 350 млн долларов из-за подачи на торги меньше двух предложений.

Кроме того, ЮЖД отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

В 2011 году банк получил прибыль 257 млн грн против 1,5 млрд грн убытка в 2010 году.