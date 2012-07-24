Крюковский ВСЗ выиграл тендер на модернизацию вагонов Киевского метро на 1 млрд грн

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграло тендер на комплексную модернизацию вагонов Киевского метрополитена на сумму 1,076 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Главного управления транспорта и связи КГГА.

По их данным, до 2014 года завод должен провести комплексную модернизацию 95 вагонов типа "Е" и их модификации с внедрением асинхронного тягового привода.

Договор заключен 16 июля.

Ранее сообщалось, что Крюковский вагонзавод совместно с компаниями Mitsubishi (Япония) и Itochu (Япония) намерен модернизировать около 200 вагонов метро для КП "Киевский метрополитен" до конца 2013 года.

В марте Крюковский вагоностроительный завод завершил сертификацию поездов метро с асинхронным приводом.

Напомним, что новый современный поезд метро с асинхронным приводом производства Крюковского вагоностроительного завода в конце июня 2012 года начал обкатку в Харьковском метро.

П договоренности с Харьковским метрополитеном состав пройдет обкатку, проверку всех систем в работе и будет введен в опытную эксплуатацию.

Программа опытной эксплуатации рассчитана до 1 августа и предусматривает работу с поездом на деповских ремонтных путях, на обкаточных участках и на главных путях Алексеевской линии Харьковского метрополитена (без пассажиров).

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.