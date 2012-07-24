ЮЗЖД во ІІ квартале удвоила чистую прибыль

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) во ІІ квартале 2012 года увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 56,732 млн грн.

Об этом ЮЗЖД сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Напомним, по итогам первого квартала 2012 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 46,5% - до 10,306 млн грн.

Напомним, ЮЗЖД ранее сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличило чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.