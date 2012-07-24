Убыток ЮЗЖД от пригородных перевозок вырос на 3%

Убыток Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) за 6 месяцев 2012 года от пригородных перевозок, в том числе пассажиров льготных категорий, за 6 месяцев 2012 года составил 382,2 млн грн — на 3% больше, чем за первое полугодие 2011 года.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, в частности, в январе-июне 2012 года эксплуатационные расходы дороги на один отправленный пригородный поезд составили 8,3 тыс. грн, доход за перевозку пассажиров на один пригородный поезд — 1,7 тыс. грн.

Таким образом, дорога отправляла каждый пригородный поезд с убытком в среднем 6,58 тыс. грн.

Всего за период 2009-2011 годов ЮЗЖД недополучила компенсацию за перевозку льготных категорий граждан на сумму 183,7 млн грн.

Напомним, в первом полугодии 2011 года ЮЗЖД перевезла в пригородном сообщении более 10 миллионов пассажиров льготных категорий, получив от областных государственных администраций лишь 30% (12,98 млн. грн.) компенсаций от общих затрат на перевозку льготников.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.