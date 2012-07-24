ЮЗЖД получила 36% компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-июне 2012 года получила из местных и областных бюджетов за перевозку в пригородном сообщении льготных категорий населения 14,6 млн грн или 36% необходимой суммы.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, убыток за перевозку льготников в пригородном сообщении за январь-июнь 2012 года составил 41,3 млн грн.

Всего за период 2009-2011 года ЮЗЖД недополучила компенсацию за перевозку льготных категорий граждан на сумму 183,7 млн грн.

В частности, в 2011 году ЮЗЖД недополучила компенсацию за перевозку льготников в пригородном сообщении от администрации Киева - 68% (23,111 млн грн), Киевской области 63% (13,711 млн грн), Винницкой - 62% (6,191 млн грн), Черниговской - 60% (4,28 млн грн), Житомирской - 49% (4,419 млн грн), Хмельницкой - 45% (2,17 млн грн), Сумской области - 41% (1,31 млн грн ).

За 6 месяце 2012 года недополучено от администраций города Киева - 87% (12708,4 тыс. грн), Киевской области 61% (6266,6 тыс. грн), Винницкой - 56% (2727,1 тыс. грн), Черниговской - 52% (1812,7 тыс. грн), Житомирской - 47% (2027,3 тыс. грн), Сумской - 41% (594,6 тыс. грн), Хмельницкой - 40% (792,0 тыс. грн).

Напомним, что убыток ЮЗЖД за 6 месяцев 2012 года от пригородных перевозок, в том числе — пассажиров льготных категорий вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 год — до 382,2 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.