Седьмой электропоезд Hyundai будет курсировать по маршруту Киев-Днепропетровск

Седьмой из 10 закупленных Украиной электропоездов производства Hyundai Rotem может начать курсировать по маршруту Киев-Днепропетровск. Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Новое направление, которое готово принять скоростное движение, — это Киев-Днепропетровск, поэтому новый поезд, скорее всего, будет ходить в Днепропетровск», - сказали в «Укрзализныце».

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ближайшей перспективе скоростное движение планируется организовать в направлении Киев-Одесса.

Как уточнили УНИАН в госпредприятии «Украинская скоростная железнодорожная компания» (УСЖК), которое занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей, седьмой электропоезд Hyundai прибыл в Киев 24 июля и будет проходить испытания перед постановкой на маршрут.

Справка УНИАН. Скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.