В крымском направлении назначен дополнительный поезд Белгород-Евпатория

Для перевозки пассажиров в крымском направлении на период с 28 июля по 30 августа по четным числам и 1 сентября назначается дополнительный поезд №425/426 Белгород-Евпатория (ОАО «РЖД»).

Об этом сообщает пресс-центр Южной железной дороги. По их данным, продажа билетов на поезд №425/426 Белгород-Евпатория открыта сегодня, 24 июля, во всех билетных кассах «Укрзализныци».

В поезде 12 вагонов (1 СВ и 11 купейных вагонов, всего предлагается к продаже 400 мест). При увеличении пассажиропотока схема поезда может быть пополнена до 16 вагонов.

Отправление поезда из Харькова (по четным числам) в 12.42, прибытие в Евпаторию в 22.33.

Обратно из Евпатории отправление в 03.10 (по нечетным числам) и прибытие в Харьков в 14.14.

На поезд установлен режим продажи, который позволяет производить предварительную продажу билетов по всему ходу следования, в том числе и от станции Харьков-Пассажирский.

Стоимость проездных документов от Харькова до Евпатории в поезде №425/426 составляет: СВ – 543,29 грн.; купейного – 218,05 грн.