ЕС выделит более 300 млн евро на реконструкцию железной дороги от Варшавы до Гданьска

Варшава. Европейский союз выделит на реконструкцию стокилометрового участка железной дороги между столицей Польши Варшавой и находящимся на побережье Балтийского моря Гданьском около 330 млн евро из 520 млн евро, необходимых на реализацию проекта.

Об этом УНИАН сообщила польская государственная компания PKP PLK во вторник, отметив, что соответствующий контракт уже подписан.

По информации компании, реконструкция 350-километрового участка между Варшавой и Гданьском сегодня является крупнейшей железнодорожной инвестицией в Польше.

"Работы в рамках проекта предусматривают замену более 200 километров железнодорожных путей, ремонт, реконструкцию, модернизацию более 280 объектов инфраструктуры (...) Железнодорожный путь также будет оснащен компьютерной системой управления ж/д движением, что позволит повысить безопасность", - отметили в пресс-службе.

Польские СМИ, комментируя сообщение о подписании контракта, отмечают, что реализация проекта позволит поездам ездить со скоростью 160-200 километров в час, что сократит время проезда из Варшавы в Гданьск до менее 3 часов с нынешних около 7 часов.

Ремонт, который длится уже несколько лет, планируют завершить в 2014 году.

Справка УНИАН. PKP PLK, которая входит в государственный холдинг РКР, созданный польским правительством в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожной отрасли, специализируется на управлении железнодорожной инфраструктурой в Польше.

PKP входит в четверку крупнейших железнодорожных компаний Европы и является одним из крупнейших в польском государстве работодателем - на нее работают более 90 тыс. человек.