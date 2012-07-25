ЮЗЖД запустит дополнительный поезд Киев-Хмельницкий

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) запустит по маршруту Киев-Хмельницкий дополнительный региональный поезд, который будет курсировать с 27 июля по 15 сентября 2012 года.

Как сообщает ЮЗЖД, поезд будет отправляться из Киева по пятницам и субботам, из Хмельницкого - по субботам и воскресеньям.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.