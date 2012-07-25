ДЖД на время большой жары усилила контроль за состоянием путевого хозяйства

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с повышением температуры в Украине усилила контроль за состоянием путевого хозяйства для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта.

Как сообщает дорога, для контроля за физическими процессами, происходящими в рельсах при их нагревании, на всех участках действуют посты безопасности, на которых фиксируется температура рельсов, а данные передаются путевым бригадам.

Под влиянием аномально высоких или низких температур меняется состояние верхнего строения пути, в частности рельсов и стыковых накладок. Повышение температуры может привести к деформированию путей.

В жаркие летние дни на некоторых участках ДЖД рельсы железнодорожного полотна разогреваются более 50 °С. Так, например, 23 июля в районе станции Луганск температура рельсов достигла 56 °С. Рекордная температура +63 °С была зафиксирована в 2011 году в Попаснянском районе.

Высокая температура требует изменения условий эксплуатации железной дороги с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. По правилам эксплуатации железной дороги скорость движения поездов ограничивается, если температура рельсов более 50 °С.

В ДЖД отмечают, что скорость движения по железной дороге определяется не возможностями локомотива, а именно состоянием пути.