Еврокомиссия подозревает 13 компаний-поставщиков дисководов в сговоре

Брюссель. Еврокомиссия подозревает 13 компаний-поставщиков дисководов для CD и DVD-дисков в сговоре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия имеет подозрения, что эти компании координировали свое поведение во время проведения тендеров на поставки дисководов.

В связи с этим Еврокомиссия решила направить всем 13 компаниям заявление-протест.

В сообщении также отмечается, что направление заявления не является финальным результатом расследования.

Направление заявления-протеста является формальным шагом в проведении процедуры о нарушении законодательства Европейского Союза.

Компании имеют право ответить на такое заявление в письменном виде, а также принять участие в устном слушании.

В случае, если Еврокомиссия решит, что есть достаточно доказательств существования картельного сговора, она может наложить штраф на компании в размере до 10% их общего годового оборота.