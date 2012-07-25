Еврокомиссия подозревает 13 компаний-поставщиков дисководов в сговоре
Брюссель. Еврокомиссия подозревает 13 компаний-поставщиков дисководов для CD и DVD-дисков в сговоре.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Еврокомиссия имеет подозрения, что эти компании координировали свое поведение во время проведения тендеров на поставки дисководов.
В связи с этим Еврокомиссия решила направить всем 13 компаниям заявление-протест.
В сообщении также отмечается, что направление заявления не является финальным результатом расследования.
Направление заявления-протеста является формальным шагом в проведении процедуры о нарушении законодательства Европейского Союза.
Компании имеют право ответить на такое заявление в письменном виде, а также принять участие в устном слушании.
В случае, если Еврокомиссия решит, что есть достаточно доказательств существования картельного сговора, она может наложить штраф на компании в размере до 10% их общего годового оборота.