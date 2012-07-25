Польша построит базу для скоростных поездов Pendolino в Варшаве за 28,6 млн евро

Варшава. Принадлежащая польскому государству компания PKP Intercity построит сервисную базу для скоростных пассажирских поездов Pendolino, которые должны начать курсировать в Польше в 2014 году, в столице страны, Варшаве, за 28,6 млн евро (1UER=4,2PLN).

Об этом в среду, 25 июля, сообщает польский портал Newseria.pl со ссылкой на главу правления компании Януша Малиновского.

PKP Intercity намерена в ближайшие два месяца начать строительство базы, которая займет территорию 2,5 га и будет, в частности, включать ремонтный цех и мойку поездов.

Объект, сооружение которого будет софинансировать Европейский союз в рамках программ помощи Польше, должен быть готов к эксплуатации за 1,5 года.

Newseria.pl напоминает, что строительство сервисной базы предусмотрено контрактом польской компании на покупку 20 составов поездов Pendolino и их сервисного обслуживания в течение 17 лет стоимостью 665 млн евро.

Справка УНИАН. Крупнейшая в Польше по пассажирским перевозкам на длинных растояниях компания PKP Intercity подписала контракт с французской Alstom на постаку Pendolino способных передвигаться со скоростью 250 километров в час, в мае прошлого года. Цена одного состава - 20 млн евро.

Закупленные поезда будут курсировать между крупнейшими городами в Польше, и, по оценкам PKP Intercity, позволят сократить время проезда на час на большинстве направлений, а в Гданськ на побережье Балтийского моря - более, чем вдвое.

Ряд экспертов критикуют покупку этих поездов, отмечая, что польская железнодорожная инфраструктура все равно не позволит ездить этим поездам больше 160 километров в час, а за средства контракта, по некоторым оценкам, можно было купить втрое больше обычных поездов, которые курсировали бы с практически одинаковой скоростью, как и Pendolino.

PKP Intercity заявляет, что контракт выгоден компании, поскольку позволит сэкономить значительные средства на эксплуатации поездов по сравнению с обычными.