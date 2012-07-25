В Польше внедрили продажу ж/д билетов через мобильный телефон

Варшава. Одна из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных компаний PKP Intercity внедрила продажу билетов на свои поезда самого высокого класса EuroIntercity (EIC) i Express (EX) через мобильный телефон без необходимости их распечатки, сообщила УНИАН пресс-служба компании в среду, 25 июля.

Билет можно купить через действующее в системах Android, Windows Phone 7 и IOS для iPhone и iPada бесплатное приложение Bilkom.

"Достаточно иметь телефон с доступом к интернету любого оператора... Билеты продаются по тем же ценам, что и в кассе", - отметила пресс-служба.

Пользователи через Bilkom смогут также проверить расписания поездов и найти дорогу к любому железнодорожному вокзалу в Польше.

Билет можно будет купить за 15 минут до отправления поезда.

Кондуктор сможет проверить наличие билета на экране телефона по коду 2D или на сайте Bilkom в случае, если у телефона села батарея.

Как сообщал УНИАН, в апреле PKP Intercity начала продажу билетов на свои самые дорогие поезда EIC i Express по схеме дешевых авиалиний, позволяющим их приобрести даже в 4 раза дешевле базовой цены в случае заблаговременной покупки. Компания также продает билеты на поезда под брендом TLK (Twoje linie kolejowe), которые ездят по тем же трассам, но обычно дольше - зато и стоят в 2 раза дешевле.

Справка УНИАН. Принадлежащая польскому государству PKP Intercity в прошлом году перевезла почти 37 млн пассажиров, что составило 14% всех перевезенных пассажиров на железной дороге (населении в Польше 38 млн человек). Крупнейшим пассажирским ж/д перевозчиков в стране является специализирующаяся на региональных перевозках компания Przewozy Regionalne, которая в прошлом году перевезла почти 110 млн пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работы по внедрению электронных пассажирских билетов планируют завершить в октябре