ПЖД в I полугодии сократила чистую прибыль на 16,3%

Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» в первом полугодии 2012 года сократила относительно соответствующего периода 2011 года чистую прибыль на 16,3% - до 31,435 млн. грн. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, размещенном на Интернет-сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации предприятия, за январь-июнь т.г. выручка от реализации ПЖД увеличилась на 1,6% - до более 5,121млрд грн, чистый доход — на 5,2% - до более 4,413 млрд грн. Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения по итогам 1 полугодия 2012 года вырос на 15,3% - до 334,559 млн. грн.

За отчетный период ПЖД предоставила услуг по перевозке грузов на 28,98 млрд т/км на общую сумму свыше 3,165 млрд грн и услуг по перевозке пассажиров на 4,954 млрд пасс/км на общую сумму 692,236 млн грн.