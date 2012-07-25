ОЖД за 6 месяцев увеличила чистую прибыль на 36%

Госпредприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль на 36,43% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 106,159 млн грн. Об этом сообщается в отчете ОЖД.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.