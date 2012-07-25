Военизированная охрана ЮЗЖД за 6 месяцев выявила 92 случая хищения имущества

Сотрудники военизированной охраны Юго-Западной железной дороги в январе-июне 2012 года выявили 92 случая хищения имущества железной дороги на сумму свыше 270 тыс. грн.

Как сообщает ЮЗЖД, кроме того, охранники ЮЗЖД предотвратили 134 случая грабежа, задержали и передали грабителей в правоохранительные органы.

Кроме того, за нарушение правил пребывания на объектах железнодорожного транспорта на переход железнодорожных путей в неустановленном месте, работниками военизированной охраны задержали 662 лица. Сумма штрафов составила почти 23 тысячи гривен.

Совместными усилиями военизированной охраны и МВД проведено 2983 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.