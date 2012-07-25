Эксперты СНГ в Минске обсуждают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Минск. В среду, 25 июля, в Исполкоме СНГ началось двухдневное заседание экспертов по согласованию проекта концепции сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, «в последнее десятилетие информационные технологии активно проникают во все сферы жизнедеятельности общества, а преступления, совершаемые с их помощью, приобретают транснациональный характер и создают угрозу национальной безопасности стран Содружества. Эффективная борьба с киберпреступностью возможна только на основе тесного взаимодействия правоохранительных органов всех государств-участников Содружества между собой и с правоохранительными органами других стран».

Как подчеркнули в пресс-службе, способствовать расширению и укреплению подобного сотрудничества на пространстве СНГ и будет призвана разрабатываемая концепция.

«В ней будут определены принципы, задачи, основные направления, формы и система обеспечения взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Документ будет направлен на развитие правовых и организационных основ сотрудничества и станет основой для разработки программ и планов совместных действий», - говорится в сообщении.

Согласно проекту концепции, государства Содружества будут обмениваться оперативной, статистической, научно-методической информацией, пополнять единый банк данных о транснациональных преступных группах и организациях, специализирующихся на киберпреступлениях, проводить согласованные следственные действия, создадут специализированные подразделения по противодействию киберпреступности. Планируется также разрабатывать и внедрять совместные технологии и рекомендации по предотвращению подобных преступлений.