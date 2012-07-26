Судно с украинско-российским экипажем село на мель у берегов Греции

Грузовое судно под флагом Мальты село на мель возле острова Андрос в Эгейском море.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую береговую охрану, экипаж судна, которое направлялось из греческого порта Халкида в Румынию, состоит из восьми граждан Украины и двоих россиян. Никто из них не пострадал.

Судно дало течь, но ее удается контролировать, загрязнения моря не произошло.

На месте происшествия находится катер береговой охраны.

Владелец судна взялся оценить и устранить ущерб.