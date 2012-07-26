Украинские автоперевозчики исчерпали почти 100% квот разрешений Румынии
11:24, 26 июля 2012Транспорт/Связь
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Украинские международные автоперевозчики, по состоянию на 25 июля, исчерпали 99,9% квот универсальных и транзитных грузовых разрешений Румынии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Кроме того, на 25 июля квота универсальных пассажирских разрешений Румынии на 2012 год использована на 98%.
“Мининфраструктуры просит украинских перевозчиков не планировать выполнение перевозок на основании указанных разрешений», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время осуществление грузовых перевозок по территории Румынии возможно лишь на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта).
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