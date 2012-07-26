«Укрзализныця» подключила единую систему управления грузовыми перевозками

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в июле 2012 года подключила в промышленную эксплуатацию на территории всей Украины единую автоматизированную систему контроля грузовых перевозок (АСК ГП УЗ-Е).

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», система объединила в себе электронные базы данных по всем шести железным дорогам Украины.

Единая система позволяет объединить все базы данных, мониторинг и контроль над перевозками для внедрения новых технологий работы, принятия оперативных управленческих решений, среднесрочного и долгосрочного планирования всех ресурсов.

К единой системе подключены тысяча терминальных устройств, с помощью которых работники железнодорожного транспорта всех базовых уровней имеют возможность получить информацию своего уровня, которая позволяет эффективно управлять грузовыми перевозками.

Обновление баз данных системы происходит ежесекундно по территории всей страны.

«Новая система позволяет видеть Украину как единое целое, дает возможность управлять всеми грузовыми перевозками от их зарождения, как правило на востоке страны, и заканчивая их попаданием в приграничные порты юга или запада Украины», - отметил начальник ГП «Главный информационно-вычислительный центр» Владимир Мурзин.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-июне 2012 года перевезли 224,74 тонн грузов - на 1% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. штук. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.

Железные дороги Украины за 6 месяцев 2012 года, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили таким образом более 96 млн грн.