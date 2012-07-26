«Укртелеком» завершил I полугодие с чистой прибылью по МСФО 124,5 млн грн

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Украине «Укртелеком» по итогам января-июня 2012 года получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 124,5 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

Чистый доход «Укртелекома» по МСФО в январе-июне текущего года составил 3,3 млрд грн, валовая прибыль – 851,8 млн грн.

По украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) I полугодие 2011 года «Укртелеком» завершил с чистым убытком 215,4 млн грн, чистым доходом – 3,33 млрд грн и валовой прибылью – 595,5 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,7 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.

«Укртелеком» в 2011 году сократил чистый убыток по УСБУ на 47,6% по сравнению с 2010 годом – до 136,6 млн грн.