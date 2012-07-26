ДЖД сократила пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 4%

Донецкая железная дорога в январе-июне 2012 года перевезла в поездах формирования ДЖД в дальнем сообщении 3,006 млн человек — на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как говорится в сообщении ДЖД, убытки дороги от пассажирских перевозок в дальнем сообщении в январе-июне 2012 года составили 203 млн грн — на 5,73% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Кроме того, ДЖД сообщает, что за 6 месяцев 2012 года ДЖД перевезла в дальнем сообщении 485 тыс. граждан льготных категорий или 16,2% от общего числа пассажиров на сумму 10,7 млн грн.

При этом ДЖД за январь-июнь получила компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении в размере 2,6 млн грн или 24% от суммы предоставленных услуг.

В частности, за перевозку студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений с начала 2012 года недополучено 4,197 млн грн. Перевозку детей железная дорога осуществляет за собственные средства, так как в государственном бюджете средства на покрытие указанных расходов не предусматриваются вообще.

ДЖД отмечает, что «несмотря на большой спрос в дальнем сообщении, пассажирские перевозки по-прежнему остаются убыточными».

«С каждой вложенной гривны возвращается только 52 копейки. Отсутствие рентабельности обусловлено высокой себестоимостью перевозок за счет низких социально-ориентированных тарифов, постоянного роста цен на продукцию, закупаемую железной дорогой, а также недополучением компенсаций за перевозку льготных категорий населения», - говорится в сообщении ДЖД.

Напомним, убыток ДЖД за I полугодие от перевозки льготников в пригородном сообщении увеличился на 9% - до 266,3 млн грн.