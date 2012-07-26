АМКУ проверит правильность расчетов на услуги «Украинского экспресса»
15:23, 26 июля 2012Транспорт/Связь
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в связи с обращениями граждан проверит правильность расчетов на услуги по перевозке пассажиров «Украинским экспрессом» производства Hyundai Rotem (класса Intersity+).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила заместитель председателя комитета Лариса Колесник.
«Мы обратились, чтобы нам предоставили документы для исследования», - отметила она.
По ее словам, тарифы в данной сфере являются регулированными, и комитет намерен проводить исследование, насколько они правильные.
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