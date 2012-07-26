АМКУ проверит правильность расчетов на услуги «Украинского экспресса»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в связи с обращениями граждан проверит правильность расчетов на услуги по перевозке пассажиров «Украинским экспрессом» производства Hyundai Rotem (класса Intersity+).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила заместитель председателя комитета Лариса Колесник.

«Мы обратились, чтобы нам предоставили документы для исследования», - отметила она.

По ее словам, тарифы в данной сфере являются регулированными, и комитет намерен проводить исследование, насколько они правильные.