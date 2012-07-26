На ОЖД за 6 месяцев произошло 44 случая травматизма
15:42, 26 июля 2012Транспорт/Связь
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На Одесской железной дороге (ОЖД) в январе-июне 2012 года из-за грубого нарушения правил безопасности произошло 44 случая травматизма, из них смертельных - 32.
Как говорится в сообщении ОЖД, в частности, 22 случая травматизма произошли на станциях и 22 на перегонах.
За 6 месяцев 2012 года были травмированы двоих детей.
Железнодорожники напоминают, что приближаясь к железнодорожному переезду, граждане должны следить за световой и звуковой сигнализацией.
Следует учитывать, что длина тормозного пути поезда зависит от его веса и скорости и составляет около 1 км при средней скорости 70 км/час.
«Это означает, что машинист не в состоянии моментально остановить поезд», - говорится в сообщении ОЖД.
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