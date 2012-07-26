На ОЖД за 6 месяцев произошло 44 случая травматизма

На Одесской железной дороге (ОЖД) в январе-июне 2012 года из-за грубого нарушения правил безопасности произошло 44 случая травматизма, из них смертельных - 32.

Как говорится в сообщении ОЖД, в частности, 22 случая травматизма произошли на станциях и 22 на перегонах.

За 6 месяцев 2012 года были травмированы двоих детей.

Железнодорожники напоминают, что приближаясь к железнодорожному переезду, граждане должны следить за световой и звуковой сигнализацией.

Следует учитывать, что длина тормозного пути поезда зависит от его веса и скорости и составляет около 1 км при средней скорости 70 км/час.

«Это означает, что машинист не в состоянии моментально остановить поезд», - говорится в сообщении ОЖД.