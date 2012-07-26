ОЖД за 6 месяцев оздоровила почти 330 км пути

За 6 месяце 2012 года работники Одесской железной дороги оздоровили около 330 км пути.

Как сообщает ОЖД, в частности, в первом полугодии 2012 года, в частности, было модернизировано 117,5 км пути, капитально отремонтировано 44 км пути, средним ремонтом отремонтировано 78 км пути, выполнен комплексно-оздоровительный ремонт на 90 км пути. Кроме того, на новые были заменены 96 комплектов стрелочных переводов и отремонтированы средним ремонтом 33 комплекта.

Масштабные работы проходили на участке Помошная - Чернолесская.

В летний период основные ремонтные работы проходят на участках Пятихатки-Знаменка и Одесса-Колосовка.

Всего ОЖД в 2012 году планирует модернизировать 181 км пути - в 7 раз больше, чем в 2011 году.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн, за 6 месяцев 2012 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 36,43% - до 106,159 млн грн.