«МТС Украина» с 1 августа снижает цены на услуги связи до 20%

Оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляет о запланированном снижении цен на услуги связи для своих абонентов - уровень снижения в некоторых тарифах составит 20% от изначальной стоимости.

Об этом сообщили УНИАН в компании.

С 1 августа 2012 года компания снизит цены на свои услуги сразу по нескольким направлениям – будет уменьшена стоимость звонков внутри сети МТС после исчерпания пакетных минут, звонков на сети других операторов, включая фиксированные. Снизится также стоимость отправки MMS. По оценкам оператора, «изменения ощутят не менее половины всех абонентов» «МТС Украина».

В частности, будут снижены на 20% (с 0,75 до 0,60 грн/мин) стандартные тарифы на внутрисетевые звонки после исчерпания пакета бесплатных, и звонки на другие мобильные сети (снижение на 8% с 1,2 до 1,1 грн/мин) в десяти тарифных планах Супер МТС.

Также будет снижен на 17% (с 1,2 до 1,1 грн/мин) стандартный тариф для звонков на городские номера (фиксированные сети) во всех тарифах для контрактных абонентов и ряде тарифов МТС Предоплаты (всего в двадцати двух тарифных планах).

Стандартный тариф на отправку MMS будет снижен на 13% с 1,2 до 1,05 грн/шт. для всех абонентов МТС за исключением пользователей нескольких специальных и некоммерческих тарифов.

Для еще большего снижения тарифов абоненты могут также воспользоваться пакетными услугами, например, пакетами MMS (до 66% экономии), SMS (до 83% экономии) или услугами «Минуты на заказ», позволяющими значительно снизить стоимость звонков на любые номера в Украине. Все цены указаны с учетом НДС и без учета ПФ.

Как отметил Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина», данное снижение цен компания выполняет «полностью в соответствии с рекомендациями» Антимонопольного комитета Украины. По его словам, снижение цен происходит с учетом индексации на уровень инфляции, а также учитывая показатель роста индекса потребительских цен.

По данным О.Проживальского, это не первое наше снижение тарифов – ранее в этом году компания по собственной инициативе отменила плату за соединение и обязательное пополнение за получение бесплатных минут внутри сети, ввела услуги «Безлимитный день» и «Полный ноль», снизила цены на звонки и SMS в Россию, Польшу, буквально на днях, специально к Олимпиаде, значительно улучшены условия для пользования услугами в роуминге в Великобритании.

Компания объявляет о старте масштабной программы, призванной расширить возможности обслуживания в магазинах МТС по всей Украине. В период до 1 сентября 2012 года каждый абонент может оставить свое мнение о посещении фирменного салона магазина, оценить обслуживание в магазине и внести свои пожелания. Каждую оценку и отзыв будут тщательно анализировать специалисты, и на основе пожеланий абонентов внедрять новые форматы обслуживания. Таким образом, абоненты будут участвовать в формировании принципов работы фирменных магазинов МТС.

Как сообщал УНИАН, 14 июня т.г. АМКУ рекомендовал «Киевстару» и «МТС-УКРАИНА» снизить тарифы на услуги мобильной связи к экономически обоснованному уровню (о результатах рассмотрения обязательств компании должны были сообщить в Комитет в 15-дневной срок).

По данным АМКУ, рентабельность «Киевстара» составляет 98%, а МТС – 50%, в то время, как рентабельность оператор Европы и России не превышает 30%.

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