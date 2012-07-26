ДЖД за 6 месяцев увеличила чистую прибыль втрое — 45,6 млн грн

Госпредприятие «Донецкая железная дорога» (ДЖД) за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 45,577 млн грн.

Напомним, Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).