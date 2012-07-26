УЗ установит на локомотивах около 2 тыс. трекеров систем спутниковой навигации

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует установить на локомотивах в общей сложности около 2 тыс. трекеров систем спутниковой навигации.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) «Укрзализныци» Владимир Мурзин.

Он отметил, что в настоящее время уже установлено более 100 трекеров, позволяющих отслеживать дислокацию подвижного состава на электронной схеме. Трекеры будут передавать информацию систем спутниковой навигации на телематический сервер обработки информации, который был установлен в ГИОЦ «Укрзализныци» в июле 2012 года.

В.Мурзин добавил, что для введения новых навигационных систем «Укрзализныця» модернизирует 21 локомотивное депо.

Кроме того, он сообщил, что «Укрзализныця» завершает работу над созданием электронной карты железных дорог Украины, которая позволит получать в реальном времени информацию о местонахождении любого поезда, локомотива и вагона.

Данные о перемещении подвижного состава в режиме реального времени будут передаваться в автоматизированную систему управления грузовыми перевозками (АСК ГП УЗ-Е).

По состоянию на 24 июля 2012 года в электронной карте были прописаны 18075 из 21700 км украинской железнодорожной инфраструктуры.