Укртрансинспекция предлагает повысить стоимость лицензий на автоперевозки

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) предлагает повысить стоимость лицензий на осуществление автомобильных перевозок, а также ввести практику предлицензионной проверки перевозчика.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, предложения были высказаны главой Укртрансинспекции Евгением Пронченко на совещании в Мининфраструктуры в четверг.

«Мы предлагаем увеличить стоимость лицензии и ввести предлицензионную проверку, чтобы перевозчик дорожил этим документом», - сказал он.

Кроме того, Е. Пронченко сообщил, что Укртрансинспекция «с целью контроля за безопасностью дорожного движения стремится получить право останавливать и задерживать транспортное средство, составлять протоколы об административных нарушениях, а также ввести систему взимания штрафных санкций».

Также Укртрансинспекция планирует повысить уровень подготовки и переподготовки водителей, в том числе ввести новую профессию — водитель коммерческого транспорта и ввести свидетельство профессиональной компетентности этой категории.