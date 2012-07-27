Facebook, Google Amazon и eBay создают в США лоббистскую группу

Google, Facebook, Amazon и eBay объединили усилия для создания в США мощного политического лобби по интернету, сообщает ВВС Украина.

Новое объединение, которое будет называться Интернет-ассоциация, начнет действовать в сентябре и будет базироваться в Вашингтоне. Ассоциация займется политическими и регуляторными вопросами.

Сейчас Google и Facebook тратят на политическое лоббирование огромные суммы.

Лоббирование очень развито в США. По подсчетам, в прошлом году на то, чтобы повлиять на законодателей, было потрачено 3,3 млрд долларов.

Согласно данным организации Center for Responsive Politics, с апреля до июня 2012 года Google потратил на лоббирование 3,9 млн долларов. Facebook за это же время потратил 960 тыс. долларов.

Как сообщил президент Интернет-ассоциации Майкл Бекерман, эта структура будет "разъяснять" законодателям связанные с интернетом вопросы.

Ранее господин Бекерман был советником председателя комитета по энергетике и торговле в Палате представителей.

"Мы хотим разъяснять [законодателям], как интернет влияет на события в их избирательных округах", - сказал он.

По его словам, в сентябре будет объявлен весь список компаний, присоединившихся к инициативе, и направления, в которых будет работать Ассоциация.

Обычно интернет-компании лоббируют широкий круг вопросов: от иммиграционной реформы, чтобы облегчить возможность найма иностранных инженеров, к налоговой политике, кибер-безопасности и защиты личных данных.

Такие законопроекты, как скандальный SOPA (о прекращении сетевого пиратства) и PIPA (о защите интеллектуальной собственности) вызвали суровую критику со стороны интернет-индустрии. Компании, работающие на этом рынке, заявили, что такие правительственные инициативы угрожают свободе в интернете.

Пик онлайн протестов пришелся на январь, когда Википедия временно закрыла доступ к своим страницам.

Оба законопроекта до сих пор не приняты.