Авиакомпания Air Arabia переводит киевские рейсы в терминал D «Борисполя»

Авиакомпания Air Arabia намерена с 1 августа 2012 года перевести свои киевские рейсы в терминал D международного аэроропорта «Борисполь».

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в новый терминал перейдут рейсы Киев-Шарджа-Киев.

Регулярные рейсы Киев-Шарджа-Киев авиакомпания Air Arabia осуществляет самолетами Airbus A320.

Напомним, международный аэропорт «Борисполь» заявил, что с 1 августа 2012 года переведет обслуживание VIP-пассажиров всех авиакомпаний из терминала С в VIP-зал терминала D.

Новый терминал D аэропорта «Борисполь» открылся в конце мая 2012 года. Он может обслуживать до 15 млн пассажиров в год. Площадь терминального комплекса 107 тыс. кв. метров. Стоимость проекта 4,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.