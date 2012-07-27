Facebook во II квартале получил 157 млн долл. убытка

Всемирная социальная сеть Facebook на фоне роста расходов, связанных с проведенным IPO и компенсациями своим сотрудникам, во втором квартале 2012 года получила убытки в размере 157 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 240 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте американской бирже NASDAQ.

Выручка компании при этом во втором квартале выросла до 1,184 млрд долл. с 895 млн долл. за аналогичный период 2011 года. Операционная прибыль за этот период выросла до 515 млн долл. с 477 млн долл. годом ранее.

В общем размере выручки поступления от рекламы в апреле-июне составили 992 млн долл., что на 28% превысило показатель аналогичного периода 2011 года.

Facebook сообщает о росте на 30 июня в годовом исчислении своих активных пользователей на 29% до 955 млн человек. Число пользователей, заходящих в сеть с мобильных устройств, выросло за последние 12 месяцев на 67% до 543 млн человек.

Не очень оптимистические квартальные результаты Facebook разочаровали инвесторов, которые начали распродавать акции компании. В результате, цена одной акции Facebook Inc. упала на бирже NASDAQ на 2,4 долл. до менее 24 долл.

В мае текущего года Facebook Inc. привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 млрд долл. при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 млрд долл.

Высокий спрос со стороны инвесторов, назвавших это IPO «главным событием 2012 года» для фондового рынка планеты, позволил тогда Facebook Inc. провести размещение своих акций по верхней границе ценового коридора – на уровне 38 долларов США.

Однако, многие эксперты уже тогда называли первоначальную цену акций социальной сети завышенной и предупреждали об эффекте «мыльного пузыря».

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.