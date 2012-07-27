Брюссель. В Европе заработала новая услуга – предоставление GPS-данных через Интернет. Услуга направлена на улучшение надежности систем спутниковой навигации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, вице-президент Комиссии, ответственный за вопросы промышленности Антонио Тайани, принял участие в запуске этой коммерческой услуги от Европейской системы геостационарной навигации.

Новая услуга позволяет более четко осуществлять управление флотом, обрабатывать растения удобрениями, транспортировать опасные товары.

Доступ к данным GPS будет возможен с помощью устройств, которые помещаются в одной руке и имеют возможность пользоваться беспроводным доступом к сети Интернет.

“Уже третья услуга Европейской системы геостационарной навигации еще раз доказывает верность Еврокомиссии предоставлять лучшие услуги бизнеса ЕС и гражданам”, - заявил по этому поводу А.Тайани.