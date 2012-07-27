НКРСИ одобрила проект правил доступа операторов и провайдеров в жилищный фонд

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрен проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Правил доступа операторов, провайдеров телекоммуникаций, в жилищный фонд всех форм собственности для организации и проведения соответствующих строительных, монтажных работ для обеспечения доступа потребителей к сети Интернет».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ был разработан во исполнение поручения Президента Украины от 21.03.2012 г. № 1-1/645 относительно определения правил доступа операторов и провайдеров телекоммуникаций в жилищный фонд всех форм собственности для организации и проведения соответствующих строительных, монтажных работ для обеспечения доступа потребителей к сети Интернет и получение других телекоммуникационных услуг.

Как отметил председатель НКРСИ Петр Яцук, внедрение правил регулирует на законодательном уровне отношения между субъектами рынка телекоммуникаций, владельцами имущественных комплексов, местными органами самоуправления. По его мнению, правила определяют единые для всех операторов и провайдеров телекоммуникаций условия доступа к домам и сооружениям для строительства, реконструкции и эксплуатации домовых распределительных сетей, которая «обеспечивает развитие конкурентного рынка услуг в интересах, в первую очередь, потребителей».

Как отметили в НКРСИ, проект правил был принят 24 мая т.г. и прошел общественное обсуждение. Все замечания и предложения были проработаны в НКРСИ, большинство предложений было учтено. В частности, одобренный документ учитывает многочисленные обращения ассоциаций операторов, провайдеров телекоммуникаций и операторов многоканальных телесетей к владельцам зданий и органов местного самоуправления, включает предложения членов Рабочей группы НКРСИ, созданной во исполнение поручения Президента Украины, и предложения органов местного самоуправления ряда городов Украины – Киева, Одессы, Харькова, Симферополя.

Проект постановления будет направлен НКРСИ для согласования в центральные органы исполнительной власти.