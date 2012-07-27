Инвесторы намерены вложить в порт «Южный» до полумиллиарда долларов

Принятие парламентом закона «О морских портах Украины» расширило возможности порта «Южный» по развитию перевалочных мощностей и созданию предприятий по переработке семян подсолнечного масла и других грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал начальник госпредприятия «Морской торговый порт Южный» Александр Лагоша.

Подводя итоги 34-летнего развития порта, А.Лагоша, в частности, отметил, что «в минувшем году докерам удалось более чем на 4 млн тонн нарастить грузооборот по сравнению с 2010 годом. Однако с учетом того, что за 6 месяцев текущего года прирост замер на нулевой отметке, руководство порта наметило совместно с частными инвесторами развитие мощностей, что позволит продолжать наращивать объемы переработки сыпучих, химических и других грузов».

Отвечая на вопрос УНИАН, какие именно проекты намечены к совместной реализации, А.Лагоша уточнил, что «крупнейший частный инвестор – холдинг «Портинвест», входящий в группу СКМ, приступил к реализации проекта по строительству экспортно-импортного терминала по перевалке коксующихся и энергетических углей, железорудного концентрата и окатышей мощностью 18 млн тонн в год. Инвестор готов вложить 250 млн долл. в этот проект, рассчитанный на экспортные и транзитные грузопотоки, преимущественно украинских и российских компаний».

По словам начальника порта, «развитие мощностей осуществляется совместными усилиями с инвесторами, как того требует новый закон: порт занимается дноуглублением до 21 метра и строит причалы, а частные компании развивают перевалочные мощности и производства по переработке».

«Второй инвестор – компания «Делта-Вилмар» - намерен вложить около 100 млн долл. в строительство огромного комплекса по переработке семян подсолнечного масла, - отметил А.Лагоша. – Экспортный потенциал строящегося объекта – 500 тысяч тонн. В свою очередь, государство в лице порта, в дальнейшем Администрации морских портов Украины, построит специализированный глубоководный причал. В итоге получаем до полумиллиона тонн прироста грузопереработки порта плюс портовые сборы и поступления от концессии».

Компания «ТИС» готовится существенно увеличить мощности зернового и контейнерного терминалов, отметил начальник порта. Также ведет переговоры с портом о строительстве мощностей по переработке семян подсолнечника еще одна компания. После реализации проектов рассчитываем получить дополнительную прибыль: порт - за перевалку грузов, инвесторы – за переработку,

«Причем всего в развитие мощностей порта и предприятий переработки различными инвесторами планируется вложить до полумиллирда долларов», - акцентировал А.Лагоша, заметив, что «эти проекты включены в Программу перспективного развития предприятия с учетом государственных интересов, а также интересов частных инвесторов. И, что очень важно, это вполне согласуется с требованиями нового закона «О морских портах Украины, который в следующем году вступит в силу».

А.Лагоша также отметил, что «еще один из крупных инвесторов планирует строительство в порту терминала по перевалке сжиженного газа, однако пока имеется только разработанное Технико-экономическое обоснование. Государство в лице порта готово взять на себя строительство причала, но частный инвестор должен взять на себя сооружение мощного терминала. Пока трудно предвидеть, когда инвестор приступит к выполнению проекта и его реализации».